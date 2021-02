Jean-Sébastien CANCALON

Diplomé d'un Master 2 AIT (Achats Industriels et Tertiaires), je suis actuellement acheteur marché et projet au sein de la société Areva NP, N°1 mondial dans la construction et la maintenance des centrales nucléaires.

Je suis en charge d'un portefeuille de 15M€ sur l'ensemble de mes familles Achats (voir le détail de mon profil ci-dessous).



Ma formation Achat à l'IAE de Lyon 3 me permet d'assumer pleinement les responsabilités de la fonction d'acheteur: de la gestion d’un panel fournisseur en passant par l’analyse de marchés, le sourcing à l’international, et l’élaboration d’un cahier des charges.

Mes expériences (stages, alternance et emplois) m’ont aussi permis de développer une bonne faculté d’adaptation, une capacité de travail collectif et/ou en solitaire et une grande rigueur de travail.

Mon implication dans le travail, mon sens de l’organisation, ma maîtrise de l’anglais et de l’informatique sont des atouts indispensables que je mets au profit de mes missions chez Areva NP.



Mes compétences :

Achat

acheteur

MOP

Sourcing

Achats