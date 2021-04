Jean-Sebastien COIFFET

Désormais pour me contacter je vous invite à me rejoindre sur linkedin car je ne passe plus qu'occasionnellement sur ce profil et parce que je ne le met plus à jour non plus.



Ingénieur maître en Génie Informatique et Statistique, j'ai été consultant décisionnel pendant plus de 16 ans. J'ai travaillé pour plus de 16 clients Grands comptes dont 4 groupes du CAC 40.

Depuis 2008, j'ai choisi la voie de l'expertise technique d'abord sur les outils ETL (Extract Transform and Load) puis sur le multidimensionnel.



En novembre 2016, j'ai réalisé un TOEIC 840 dans le cadre d'une Validation des Acquis de l'Expérience.



Je vous invite à consulter l'image suivante, qui correspond à un résumé de ma carrière :

