Jean-Sébastien TOUCHET

L’Atelier BLUE1310 est un studio de création dédié aux savoir-faire. Un collectif de créatifs chacun spécialiste dans son domaine, graphiste, concepteur-rédacteur, web designer, photographe, vidéaste... Une agence de conseil en création et communication inscrit dans la lignée d'un métier d’artisan qui valorise la culture et les métiers des entreprises, par la confection sur-mesure de leur positionnement, identité de marque, branding et de leurs messages : logo, identité visuelle, packaging, édition, création de sites, marketing digital... Bien pensés, soigneusement réalisés, désirables et pérennes.



Crédos : La passion du travail bien fait. Façonner des images sur-mesure. Enrichir les marques, les entreprises par un travail artisanal construit sur du vrai. Un concept de qualité pour tous !



STRATÉGIE / COMMUNICATION / CRÉATION DE MARQUE / NAMING / STORYTELLING / BRANDING / IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / CHARTE / ÉDITION / PACKAGING / WEB DESIGN / CRÉATION DE SITE / MARKETING DIGITAL / RÉFÉRENCEMENT / SOCIAL MEDIA / PHOTOGRAPHIE / VIDÉO / DESIGN D’ESPACE



Mes compétences :

Branding

Création

Logos

Publicité

Communication

Packaging

Référencement

Web design

Identité visuelle