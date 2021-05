Jean-Serge LUBECK

Après avoir publié une dizaine d'ouvrages de culture générale (totalisant 4000 Pages sur des sujets de culture générale), j'adapte mon écriture aux standards du Web. Je fournis des articles de blogs et sites professionnels. J'ai développé un savoir-faire pour vulgariser et rendre accessibles des sujets parfois complexes grâce à une rédaction fluide et facilement compréhensible.

Confiez-moi votre texte je vous livrerai un texte optimisé pour le SEO (pyramide inversée, rédactionnel prenant en compte la requête-mot clé) afin de vous aider à atteindre les meilleures positions tant convoitées sur Google.

Je fournis également un service complet depuis la création du site, fidélisation sur les RS. Je possède également une expertise en Email marketing avec l'envoi de Newsletters régulières.



Avec passion et professionnalisme, je madapte à chaque nouvelle mission qui mest confiée pour atteindre les objectifs fixés. J'effectue avec talent toutes les recherches documentaires permettant d'obtenir du contenu enrichissant, ainsi que des Jeux en rapport avec la thématique du média.

Principales missions : Stratégie de contenu web Community management Mise en place et gestion de newsletters. Création de sites web, création et intégration des contenus.

Ma culture générale est étendue et mon orthographe irréprochable.

Je peux également intervenir en qualité de conseil auprès de PME afin de procurer toute l'assistance pour ouvrir leur boutique Amazon Marketplace.