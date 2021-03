Jean-Yves CHEVALIER

Dernièrement prestataire pour Akka Technologies, mon expérience dans le développement de logiciel pour systèmes électroniques embarqués va de l'analyse des spécifications fonctionnelles jusqu'à la livraison du produit au service Industrialisation/Production, puis support au cours de la vie des produits.

J'ai participé à des projets autour de microcontrôleurs 8 bits comme de processeurs 32 bits et réalisé des développements de logiciels embarqués temps réel allant des couches basses aux couches applicatives.

J'ai ainsi coopéré avec les experts R&D des autres disciplines (électronique, mécanique, chimie, électricité, HVAC, radio, développeurs logiciels PC) ainsi qu'avec d'autres services internes ou externes (Marketing, Achats, Métrologie, Validation, Industrialisation, Production, SAV, Support).



J'ai débuté dans une PME, puis dans des groupes internationaux, et enfin j'ai exercé près de 10 ans en tant que prestataire en assistance technique.



Je suis impliqué dans la vie associative locale (conscrits, sports). J'aime le sport, notamment vélo et rugby, et trouve mon équilibre dans la pratique régulière du cyclotourisme et du footing.



Mes compétences :

Systèmes Embarqués

Logiciel Embarqué

Gestion de projet