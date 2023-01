Jean-Yves CRONIER

- Urbanisation des S.I., industrialisation des processus de développement

- Expertise sur les architectures orientés services (SOA), et données

(REST / ROA - Resource Oriented Architecture)

- Bonnes connaissances dans le domaine de l'ergonomie des applications et sites Web

- Expertise sur les technologies, standards et normes du Web (Desktop, mobile, tablette)

(JEE, XML, XSL, JavaScript, CSS, WAI-WCAG, Critères AccessiWeb, référencement naturel/SEO)

- optimisation des performances des applications/sites Web

- Encadrement d'équipes en mode « agile » (Scrum/XP)



Mes compétences :

Informatique

Génie Logiciel

Javascript

Scrum

Industrialisation

SQL

Ergonomie WEB

Urbanisation

SEO

Java

Java EE

REST

Gestion de projet

JEE

CSS3

Performance Front-end

HTML5