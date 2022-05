Jean-Yves PLOUSSARD

Manager en transport & logistique ayant développé des compétences dans les domaines suivants :

- Gestion de production : adaptation des moyens et planification des ressources

- Gestion de projet : étude de faisabilité et pilotage des plans d’actions opérationnels

- Gestion des hommes : accompagnement des managers dans l’animation de leur équipe

- Gestion financière : pilotage stratégique et recherche de l’amélioration de la performance.



Mes compétences :

Management

Logistique

Pilotage de la performance

Gestion des opérations

Animation d'équipe

Gestion des compétences

Affrètement

Négociation de contrat