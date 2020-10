Curieux exigeant persévérance



Mes compétences :

Certifié COFREND CIFM

Niveau 3 PT, UT et UT TOFD

Niveau 2 PT, UT, UT TOFD et ET

Audit

CND

Examinateur Cofrend

Responsable technique d'un centre d'examen Cofrend

Ultrasons multielements

Courant de Foucault multielements

Feasibility Studies

Nuclear Plant

Proofreading

X-rays