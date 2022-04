Je suis actuellement Administrateur adjoint au relation établissement, et bénévole dans une association pour des jeunes en difficulté qui ce nomme GRAND LARGUE.

Je fait beaucoup d'action social au sein de l'association



Mes compétences :

Nettoyage des locaux et plonges

Dessosage des viandes et poissons

Maitrisse des fonds de sauces

Gestion des stocks

Cuisson des viandes et poissons

Taillages de légumes