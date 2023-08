Jeanne GUÉGANNO

Issue d'une formation universitaire tournée vers les sciences de l'environnement et l'hydrogéologie, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers les problématiques de l'assainissement non collectif et de la gestion des eaux pluviales.



Dans un temps où l'on nous parle de protection de l'environnement et de tri des déchets, la prise de conscience de l'impact de nos eaux usées sur la nature et sur la qualité de nos vie est primordiale.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Eaux pluviales

Quantum Gis

Modflow

Assainissement non collectif

Pédologie

Botanique (zone humide)