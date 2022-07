Jeanne HERZIG (MULA)

Domaines de compétence :

Phare et PAA

Méthodologie et organisation en termes de gestion des Etablissements de Santé

Optimisation des processus métier d'un hôpital

eProcurement, Dématérialisation et EDI, Punch Out

Business Intelligence, Reporting et Pilotage

Gestion d'un groupement d'achats

Marchés publics

Coordination de la T2A

Gestion des pharmacies hospitalières



