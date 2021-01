Chant Lyrique :



Professeur de Violon à l'Ecole de Musique I.C.M. de Paris, Jeanne-Marie Anglès a commencé ses études de chant à Majorque et s'est produite plusieurs fois avec le Chœur de l'opéra de Palma de Majorque et également comme soliste dans le Te Deum de Dvorak dans le cadre du Festival de Pollensa en 2002. Depuis elle se perfectionne auprès de Cassandra Robertson (Soprano à l'Opéra Bastille de Paris). Elle se passionne également pour la musique Baroque, répertoire où elle excelle particulièrement.

Par souci d'authenticité, elle interprète les œuvres dans la plus pure tradition baroque en y intégrant jusqu'à la rhétorique des gestes. Elle travaille régulièrement avec Peter De Groot (directeur artistique du Quatuor Vocal et Collège Egidius & membre et soliste du chœur de Ton Koopman) pour le chant et approfondit ses recherches également avec Christine Bayle et Michel Verschaeve pour la rhétorique et la gestuelle baroque. Elle s'est également produite en soliste sur des cantates de JS Bach sous la direction du chef d'orchestre Ton Koopman. Elle se produit régulièrement avec l’ensemble Arte Pomposa (Paris).



http://artepomposa.wix.com/musique-baroque



animation sonore "Quoi de neuf au Moyen Âge" Cité des Sciences - Paris Oct. 2016 https://youtu.be/n_KeKf2kakk



The lord is my Shepherd :

https://youtu.be/ceHyxhSsDbI



Lascia chio panga (Haendel) https://youtu.be/D-CU8NxtEQk

Airs italiens (Strozzi - Vivaldi) https://youtu.be/mEBY3QhCBO8

Laudate pueri Dominum (Vivaldi) https://youtu.be/LLYe40wMEok

Aria "Höchster, mache deine gute" BWV51 (JS Bach) https://youtu.be/MrU6z35SSsY

Cantate pour le jour de la Saint Louis (Rameau) https://youtu.be/GoZMVLKhY5M

Conte musical "Les Oiseaux d'Harmonia" https://youtu.be/s3hke4rJEDk



Musique de film Gao Xingjian - Le Deuil de la beauté (2013) – Jeanne Marie Anglès a posé sa voix sur la BO de ce film. Enregistrement, mixage et montage : Thierry Bertomeu (Nova Pista)

enregistrement Album SPERANZA avec le Trio Pomposa en 2009



Violon :



• Longue expérience avec les très jeunes enfants (à partir de 4 ans).

• Pratique de groupe tous âges

• Enseignement en école maternelle dans le cadre du programme scolaire.

• Un principe pédagogique simple : méthode d’enseignement basée une pratique ludique et créative.

• Intégration dès les premières années dans la pratique d’ensemble instrumentaux.



Formation de professeurs de violon à la pédagogie des tout petits dans le cadre de l’enseignement à l’école maternelle.



Animation de stages de violon dans le cadre de l'association Etxebarnia au Pays Basque qui a pour objet de promouvoir la pratique du violon chez les enfants et chez les adultes par le biais de stages pendant les vacances scolaires. Proposer des styles variés de support musical à travers un enseignement individualisé et des pratiques de groupe.



Diplômes :



• Médaille de Vermeille en Musique de chambre (conservatoire de Pau)

• Certificat de fin d'études de violon, Musique de chambre (mention Très Bien) & Diplômes de Solfège et Déchiffrage au Conservatoire Supérieur de Bayonne.

• Baccalauréat option littéraire

• BAFA (Brevet d'Aptitude à la Formation d'Animateur) option encadrement musique

• Bilingue Français / Espagnol



Mes compétences :

Scène

Choriste

Soliste

Interprêtation

Arts du spectacle

Enregistrement

Gestuelle baroque

Production musicale

Concert

Ensemble musical

Chant