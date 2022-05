Jeanne RIZZUTO (SAVINEAU )

- Double compétence: systèmes d'informations et finance



- Dynamique

- Sérieuse et rigoureuse

- Esprit analytique et synthétique

- Organisée et Méthodique



Mes compétences :

Gestion de projets

Audit interne

Dynamique

Management

Motivée

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Marketing

Commercial

Direction des systèmes d'information