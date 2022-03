Mes domaines d’Interventions et de Compétences sont :

• La Comptabilité Générale (French, US GAAP,UK GAAP IFRS), l’Audit, la Gestion Financière et le Reporting Financier

• La consolidation

• Le contrôle de gestion

• Les audits d'acquisition

• La Connaissance des Applications d’Informatique de Gestion (Oracle, ciel compta, Etafi, Sun Systems, Sage 1000).

• Le Management.