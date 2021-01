Jeannie RODRIGUEZ

Ingénieur diplômée major et native de Sète, j'ai plus de 10 années d'expériences commerciales et managériales de haut niveau dans diverses régions et contextes.



Aujourd'hui, je souhaite intégrer un emploi stable à temps plein dans l’Hérault. Mes deux axes de recherche sont :

la formation pour adultes,

le management et la gestion de projet.



Pour un poste de management ou gestion de projet, je suis à l'écoute de vos opportunités et adapterai mon savoir-être aux besoins.



Concernant la formation pour adulte, j'ai acquis plusieurs expériences en qualité de formateur occasionnel pour diverses structures. Ainsi, si vous cherchez à renforcer votre équipe pédagogique avec un formateur capable de partager ses connaissances :



des techniques de vente,

de la PME et du commerce,

du merchandising ou du marketing,

du management ou de la gestion de projets,



je me propose de vous présenter les scénarii pédagogiques associés à ces modules.



Si vos besoins sont axés sur d'autres enseignements comme la communication, les techniques de recherche d'emploi ou le second oeuvre bâtiment, je suis aussi capable de transmettre mes connaissances dans ces domaines.



Mon aisance relationnelle, ma capacité à animer un groupe et ma bonne humeur seront sans conteste les bienvenus pour une collaboration à long terme.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 06 72 21 30 66 !





Mes compétences :

Gestion de projets

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Conception graphique

Management de projets

Suivi de chantier

Dessin, Croquis d'intérieur

GIMP

Architecture d'intérieur

Graphisme