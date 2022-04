Juwai signifie "Maison Ailleurs" en chinois. Juwai.com est un site web qui connecte les acheteurs chinois fortunés avec des agences immobilières à travers le monde.



En tant qu' Account Manager, ma mission est de proposer à nos clients nos stratégies marketing afin qu'il réussissent à atteindre les acheteurs chinois. Je me consacre au Direct Marketing via la prospection par email afin de cibler seulement les agents/agences à fort potentiels; mais aussi le Marketing Médias Sociaux afin d'augmenter la reconnaissance des marques de nos clients : Baidu, Google, SEO Marketing afin de générer plus de trafic sur notre site.



Par ailleurs, nous proposons également des services d'organisation d'évènements, mise en route de projets, génération de clients et support commercial.