Jegou CORINNE

Mes expériences récentes m’ont amené à prendre en charge l’accompagnement des demandeurs d'emploi.



Mon action était la suivante : favoriser le retour à l’emploi par la définition et la validation d’un projet professionnel en surmontant progressivement les difficultés rencontrées et en mobilisant les aides et mesures de retour à l’emploi ; conseiller et effectuer le suivi des démarches ; orienter le cas échéant vers des prestations d’accompagnement ou des structures d’insertion.



Par ailleurs, j’ai mené des prestations d’accompagnement individuel à la recherche d’emploi au sein d’un organisme de formation et d’insertion, ainsi que des sessions collectives de formation à la reconversion professionnelle, notamment pour les personnes en situation de handicap.



Ces différentes missions m’ont permis de capitaliser une connaissance du marché de l’emploi et de la formation, des dispositifs d’insertion, des prestataires et de développer des capacités d’écoute, de diagnostic et de conseil auprès d’un public divers.

Je maîtrise également les outils de communication et les nouveaux modes de recrutement (réseaux sociaux…).



Mes compétences :

Gestion de contenu

Orientation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Animation de formations

Analyse des besoins

Conseil

Formation

Accompagnement à l'emploi

Ressources humaines