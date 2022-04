Jehad TAWFEEK

Mon parcours en école d'ingénieur dans le cadre de cette spécialité BI et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un socle de compétences que j'ai hâte de mettre en pratique.

Je tiens également à mettre en avant mes différents atouts tels que mon autonomie, ma motivation, ma rigueur, ma curiosité ainsi que ma mobilité.

Enfin, mes expériences professionnelles (stages dans le cadre de ma formation) m'ont permis d'acquérir le sens du travail en équipe et également d'asseoir mes compétences en termes de technologies en relation avec le domaine de la BI, notamment l’outil Datastage qui est énormément utilisé dans la plupart des projets décisionnels.







Mes compétences :

DataStage PX

JAVA

Microsoft BI

C++/C#

UNIX

DB2 et SQL

XML

Oracle

SQL

Microsoft office

AGILE

lean management

Project management

Spécification