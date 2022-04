Amélie PALVADEAU

Suite aux différentes missions d'AMOA et de consultant testeur, j'ai développé mes capacités d'adaptation aux problématiques d'entreprises. Cela, afin de comprendre leurs besoins et de pouvoir mettre en œuvre une solution optimale pour y répondre. Mes expériences m'ont permis d'acquérir un sens de l'analyse fonctionnelle et des méthodologies en gestion de projet.



Mes compétences :

MySQL

Plan de communication

Cahier des charges

SI

Visio

Modélisation de processus

Tests de qualification

Recette fonctionnelle

HP Quality Center

Mantis

Squash