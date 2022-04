Jehade EL AOUMARI

Consultant SAP en Finance et contrôle de gestion (FI/CO) certifié (C_TFIN52_65 Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP 5), j'ai travaillé sur trois projets d'implémentation SAP (FI) et trois projets de maintenance/support (FI et CO) :



2011-2012 : un projet d'implémentation pour un client local (Maroc): Traitement des anomalies, rédaction des spécifications fonctionnelles, paramétrage, réalisation des évolutions, Modules : FI/CO/PS;



2010-2011 : un projet d'implémentation pour un client étranger (Tunisie) : FI, AA, AR, AP, BL, GL, Phases de projet : Conception et Réalisation;



2010-2011 : un projet d'implémentation pour un client étranger (Algérie) : FI, AA, AR, AP, BL, GL, Phases de projet : Conception, Réalisation, Tests, Formations, migration des données, Go-live, assistance post go-live;



2010 : un projet d'implémentation pour un client local (Maroc): Tests de recette, Formations des utilisateurs...



2009-2010 : un projet de maintenance pour un client étranger (France): Test unitaire des développements, test d'intégration, test de non régression,Test de processus, paramétrage, rédaction des spécifications fonctionnelles, traitement des anomalies;



2007-2009 : un projet de maintenance pour un client local (Maroc): support des utilisateurs, formations, traitement des anomalies, paramétrage de nouvelles solutions, évolutions, rédactions des spécifications fonctionnelles.



Mes compétences :

Consultant SAP

Contrôle de gestion

Finance

Formation

Formation SAP

Paramétrage

Régression

SAP

SAP FI

SAP FI CO

Support

Test

Test Unitaire

TMA