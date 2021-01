Abdelaziz EL GHAZOUANI

A l’heure d’un marché mondialisé, où les talents sont devenus des ressources rares, recruter est devenu un enjeu majeur dans la stratégie de toute entreprise.



Afin d’accompagner ses clients dans l’acquisition des meilleurs profils, Manpower le numéro 1 mondial des services en ressources humaines, a mis en place Experis.

La raison d’être d’Experis est de connecter les meilleurs candidats du marché aux entreprises, grâce à une équipe experte, un processus de recrutement fiabilisé et un groupe international.



En tant que consultant, 8 années d’expérience en recrutement sur le secteur IT me permettent d’accompagner mes clients et candidats dans les métiers de l’informatique (développement, ingénierie système, gestion de projets, décisionnel, support technique….)



Vous pouvez me contacter par mail à abdelaziz.elghazouani@ma.experis.com



www.ma.experis.com



Mes compétences :

Recrutement

Communication écrite

Intégration des nouvelles recrues

Rédaction des rapports et des présentations

Gestion des fins de période d'essai

Gestion de projet

pilotage campagne de stagiaires

Gestion des conflits

gestion de la relation cabinet de recrutement

Encadrement d'une equipe