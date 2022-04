Jehan-Yves GLE

Je suis actuellement Aromaticien dans le groupe Mane et Fils au Bar s/ Loup près de Grasse (Alpes-Maritimes). Je suis destiné à rejoindre la filiale de Johannesburg en Afrique du Sud au début de l'année 2008.



J'ai travaillé 1 an 1/2 dans le département Recherche et Développement de Masterfoods. J'avais un poste de Responsable projets Aromatique alimentaire: Développement d'arômes en relation avec l'appétence pour le chat.



J'ai un cursus de Chimie organique spécialisé en Aromatique alimentaire puisque j'ai un DESS ISIPCA Arômes.



J'ai débuté en tant que technico-commercial dans l'analytique et la résolution de problématiques R&D sur la région Provence Alpes Côte d'Azur et notamment la région grassoise.



Mes compétences sont:

- Aromatique alimentaire

- Gestion de projets industriels

- Analytique chimique



Mes compétences :

Chimie

Chimie fine

Recherche

Recherche et Développement