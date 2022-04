Jéhanne FABLET

Expertise en marketing digital & communication, social media addict et préférant les postes polyvalents/ transverses, je suis attirée par les nouvelles technologies et les challenges!



Expérience de 3 ans en tant que directrice de clientèle senior dans le digital, avec une expérience managériale, j'évolue aussi bien dans un environnement start up que grand groupe.



Actuellement en poste dans un environnement international, je suis intéressée par un poste en île de France, paca ou étranger.



Mes compétences :

Publicité