Après la validation d'un BTS Communication, je me suis dirigé vers le secteur de la restauration.

Ce milieu m'a passionné, j'ai ainsi évoluer à différents postes dans différentes structures (restauration rapide, coffee shop...).

Aujourd'hui, je me tourne vers les métiers du numérique.





Mes compétences :

Rédactionnelle

Veille et étude concurrentielle

Création web

Gestion de projet

Achat d'art