Jehanno ERWAN

Désirant donner un nouvel élan à ma carrière professionnel, du à la fin de mon contrat au sein du ministère de la défense, je souhaite aujourd’hui élargir mes compétences en transport et logistiques et m’impliquer dans de nouvelles fonctions au sein d'une entreprise.



Mes savoir-faire dans ce secteur d’activités ainsi que mon expérience et ma polyvalence menés au sein de l’armée durant 18 années, m’ont amené à occuper différents postes tels que conducteur polyvalent, chef d’équipe régulation, gestionnaire de parc auto. Ces différentes fonctions mon permis de maitriser l’importance du service, le relationnel et appréhender les aspects des responsabilités.

Ces expériences m’ont permis d’acquérir de la rigueur, de l’autonomie, le contrôle du travail bien fait, le respect et le relationnel, la hiérarchie et l’outil de travail.