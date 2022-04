Jelena Stajic, d'origine serbo-croate, est née en 1981 et vit actuellement à Paris. Elle voyage régulièrement dans les Balkans, à travers l'Europe, et les États-Unis. Après 10 années dans l'univers de la mode de luxe, Jelena fait le choix de faire de sa passion son métier. Après une reconversion professionnelle, elle sort diplômée du Centre Iris pour la photographie en 2013.



C'est via le magazine Vivre Paris et ses pérégrinations personnelles que Jelena a l'opportunité de photographier la capitale sous toutes ses lumières, faite de rencontres et de découvertes. En 2014 Jelena s'oriente vers des prises de vues de type plus commercial.



Jelena Stajic est membre du studio Hans Lucas depuis 2015.







Jelena Stajic, of serbo-croatian origin, was born in 1981 and currently lives in Paris. She often travels to the Balkans and undulates between Europe, and the USA. After 10 years in the fashion world, and led by artistic expression, she has chosen to focus on her first passion, photography. Jelena integrates the Centre Iris pour la Photographie and graduates in 2013.



It is through the french magazine Vivre Paris and her personal wanderings that Jelena has the opportunity to photograph the capital under all its lights, made of encounters and discoveries. In 2014 she moves towards a more commercial-type of shots.



Jelena Stajic has been a member of the Hans Lucas studio since 2015.



Mes compétences :

Reportage

Portraits

Photographie culinaire

Corporate

Evénementiel

Presse

Studio

Architecture