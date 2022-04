Fabienne LEHOUX

Je valide une expérience de plus de 25 ans dans la vente et 14 ans en tant que directrice adjointe dans une boutique de lingerie de luxe.

J'ai obtenu un Bac De Manager d'Univers Marchand et une certification de formatrice professionnelle pour adultes.

Actuellement formatrice professionnelle pour employés de commerce en magasin au centre de l'afpa, je construis l’ingénierie pédagogique et anime mes sessions avec dynamisme pour transmettre mes savoirs au stagiaire afin qu'ils obtiennent leurs certifications.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Formation

Management

Analyse commerciale

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Ingénierie de formation

Animation de formations

Formation professionnelle