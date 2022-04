Jelili MARWA

Madame, Monsieur,



Vous recherchez une exécutante en conception et animation pour la recrutement .

Passionnée par les métiers de la PAO et d'animation, ainsi que la maîtrise de la chaîne graphique, je prends aujourd'hui la liberté de vous soumettre ma candidature spontanée pour un poste d'exécutante videogrphiste.

Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de me familiariser avec les domaines de la mise en page, de la retouche photo production des video et de l'illustration ainsi que d'acquérir des bonnes compétences techniques des logiciels illustrateur, photoshop,flash player,after effect ,avid media composer. J'ai pu également, dans des cas concrets, comme dans la création graphique de court métrage et des spots, développer mon sens de l'improvisation et d'adaptabilité dans un nouveau contexte professionnel, ainsi que mon goût pour le travail en équipe.

Dans l'attente de pouvoir vous rencontrer et vous exprimer de vive voix mes motivations, veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de ma considération distinguée.





Mes compétences :

Design graphique

animation image