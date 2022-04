Jelissa OUYI DJEKET

J'ai plus de 15 ans d’expérience dans des postes à Responsabilité Marketing, Business Development et Communication en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée.



Mon parcours multi-sectoriel dans les Télécoms, la Grande Conso, l'Industrie Pharmaceutique et les Services Professionnels m'ont permis de développer une grande expertise en Marketing Stratégique, Management de la Marque, lancement de produits et en Marketing B2B.



J'ai un savoir-faire spécifique dans les domaines techniques et une réelle passion pour l'aspect créatif de mon métier.



Mes compétences :

Business development

Communication

Marketing

Stratégie digitale