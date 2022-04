Jelloul AINOUCH

J'ai commencé ma carrière professionnelle en 1999 à la Société Générale Marocaine des Banques où j'ai passé 3 années en tant que chargé de surveillance des engagements et de contrôle des risques. Ma fonction consistait entre autres à faire un suivi des engagements bancaires, des engagements à risques, contrôler la constitution des garanties, faire un reporting périodique sur les engagements... et ce, pour assurer une bonne santé des engagements.



Puis, en 2002, j'ai intégré KPMG où j'ai passé 8 ans et où j'ai dirigé plusieurs missions en audit et commissariat aux comptes, de due diligence et d'évaluation, d'expertise comptable, de conseil juridique, fiscal et en organisation des entreprises

Ce passage à KPMG m'a permis de maîtriser les exigences du poste de DAF en matière de contrôle de gestion, de planification financière, de reporting, d'organisation et de normalisation comptable.



En 2010, Fort d'une bonne expérience bancaire, et d'une expérience probante à KPMG, j'ai senti que le temps est venu pour moi de prendre un poste de responsabilité dans une grande structure, c'est ainsi que j'ai intégré INAAM (société leader dans la fabrication de l'alimentation animale) en tant que Directeur Administratif et Financier où j'ai pu mettre à profit ma formation et mon expérience multidisciplinaire, mon attirance pour les marchés financiers, mes compétences dans les négociations bancaires, mon sens de management des risques et ma connaissance profonde du secteur agricole pour réussir dans ma mission.





Puis en 2013, j'ai intégré la Fédération Royale Marocaine de Football en tant que Directeur Administratif et financier avec pour mission de préparer et piloter un projet de restructuration de la Direction financière. Mon vécu d'auditeur et de consultant ainsi que ma première expérience en tant que DAF m'ont permis de me fondre rapidement dans ce projet et de mettre en place dès mon arrivée des bonnes pratiques de gestion financière dans une institution d'envergure.



Mes compétences :

Fiscalité

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Système d'information

Marchés financiers

Juridique

Gestion budgétaire

Comptabilité

Assurance

Gestion des stocks

Finance d'entreprise