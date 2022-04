Jelloul BELABED

Diplômé d'une formation pour adulte de conseiller en insertion socio-professionnelle, je veux pouvoir mettre à contribution la connaissance théorique acquise et aussi pour pouvoir payer les factures....

l'optimisme et l'objectivité font partis des qualités qu'un conseiller doit avoir afin d'accompagner des personnes en situation précaire pour pouvoir les orienter dans leurs choix.

libre et mobile, je reste à la disposition des futurs recruteurs qui passeront sur cette page.





Mes compétences :

Techniques d'entretien

rigoureu