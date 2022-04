Jemai FAICEL

Après une formation en ingénierie mécanique, et près de seize ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la fabrication mécanique et surtout au niveau de la plasturgie, j'ai aujourd'hui le désir de faire évoluer ma carrière et de relever de nouveaux défis.

Gérer l'organisation d'un centre technique/atelier mécanique ou site de production et assurer sa rentabilité, administrer les réseaux internes et suivre leurs développements... Autant de missions que j'ai été amené à prendre en charge au cours de ma carrière en Tunisie et d’autre pays étrangères. Mon engagement personnel, ma technicité et mon sens du management, sont autant de qualités qui me permettent de chercher des nouvelles postes a remplir et affronter des nouvelles aventures



Mes compétences :

SolidWorks

Mécanique

Management

Amélioration continue

Gestion de projet

AutoCAD

Qualité

Mastercam

Delcam

Planned Maintenance

Arc Welding

Mechanical Design