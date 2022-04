Fidèle à l’engagement pris par ses fondateurs, Advanced Formation vise à offrir une panoplie de sujets et de méthodes de formation qui répondent les plus aux besoins des entreprises et des ressources humaines. Dans ce cadre, notre advanced formation propose aux sociétés la possibilité d’un entretien avec leurs responsables qui peuvent être suivis des séances d’observation et d’évaluation menées par des experts et spécialistes volontaires en vue de diagnostiquer les diverses activités dans l’objectif ultime de définir les formations les plus adéquates aux ressources humaines!



Mes compétences :

Formation continue

Formation professionnelle