Jemai YOSRI

Notre société spécialisé dans le domaine de:

charpente , glissière , panier et présentoir de gaz , poteaux électrique , contre-poids , barrière , échafaudage , garde corps , plate forme , passerelle, était métallique ,

fer-forgé fabriqué on peut fabriquer n'importe quel structure métallique



nous sommes certifié ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001



audit de suivi 2 des certifications 9001- 14001-18001 pour l’année 2015 sans aucune anomalie



le management des systèmes c'est une culture à apprendre , son savoir faire c'est la bonne communication et la bonne organisation



VOUS POUVEZ ME CONTACTER SUR MON MAIL : C.qualite@mbg.com.tn ou yosri_jemai@yahoo.fr



Mes compétences :

Animation

Gestion du risque

Recherche des solutions

Prise de décision

Analyse de données

Innovation

Communication

Amélioration continue

Sécurité

Environnement

Gestion de la qualité