Jemaiel Jemil HEMANDI

Jemil HEMANDI

Né le 04/11/1958 à Korba (Tunisie).

Demeurant au 3, Rue bMahmoud Bourguiba Korba 8070 TUNISIE.

Marié, père de 03 enfants.

Profession: Ingénieur Conseil, possédant mon propre bureau d'études depuis 06/1996 dans les domaines de compétence suivants: Agriculture, Aquaculture, Pèches maritimes et environnement marin.

Expérience professionnelle: 28 ans dans l'identification, l'évaluation, les études technico économiques et le pilotage des projets ayant attrait à mes compétences.

Diplomes: 1)Ingénieur spécialisé de l'INATunis (Tunisie): Bac + 6 avec la spécialisation en Exploitations halieutiques (Pèches et aquaculture)

2) DAA de l'ENSA de Rennes (France): Bac + 5 avec la spécialisation de Production animale



Mes compétences :

Pêche

Protection de l'environnement

Aquaculture