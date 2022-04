Formateur en passation des marchés ayant réaliser plus 20 sessions de formation au profit de plus de trois cent cadres des secteurs publics et privé mauritanien sur les procédures de passation et d’exécutions des marchés publics, ces formations ont été réalisées pour le compte de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en Mauritanie (ARMP) , la GIZ et JTC .