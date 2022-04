Jémil EZZET

Je suis étudiant Français à l'Université de Michigan à Ann Arbor, MI aux USA. Je serai diplômé ingénieur en aéronautique en mai 2014. L'Université de Michigan est reconnu comme la troisième meilleure école d'aéronautique du pays, selon US News. Je souhaite intégrer l'industrie aéronautique en France, plus spécialement en design ou test.



Mes compétences :

Catia v5

Propulsion

Dynamique des structures

Mécanique des structures

SolidWorks

Aérodynamique

Conception

MATLAB

Unigraphics

Thermodynamique

CATIA

Tornado

Nx

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Java

C++