Jémil-Jean TRIKI

Après mes études secondaires, autodidacte, j'ai opté pour un engagement de cinq années dans la marine nationale, au service de l'état comme détecteur. Je l'ai quitté après être passé Officier Marinier, afin de travailler dans une grande entreprise multinationale, Rank Xerox. Inspecteur Après Vente dans le service technique et de formation auprès de la clientèle, dont trois ans avec une fonction commerciale, et plusieurs détachements dans le service de formation interne.



Étudiant en astrologie depuis 1979 par hobby, et devant l'intérêt de plus en plus croissant pour l'aspect humaniste que l'astrologie révèle, je n'ai pas cessé d'étudier cette science qui répond d'une tradition plus profonde, en même temps plus subtile et plus motivante que l'horoscope du jour.



La technique et le commerce, suivi d'une fonction de conseil en placements financiers et un nouvel emploi salarié comme directeur d'entreprise, ne devait pas être une continuité majeure. Des circonstances m'ont amené à découvrir l'intérêt de l'aide aux personnes, et la nécessité d'avoir à étudier d'autres moyens techniques, notamment dans le domaine psychologique. J'ai été témoin d'un résultat sur une personne, par la pratique de la kinésiologie, dans une circonstance très particulière, avec surtout l'implication déterminée de cette personne. J'ai donc suivi une formation en kinésiologie dans un institut français, études et pratiques sur une période de trois années, et j'ai aussi bénéficié pendant ce temps, d'une formation complète en "experiential kinesiology" avec un instructeur, créateur nord américain de cette technique.



Après ces trois années d'études, J'ai rencontré Béatrice que j'ai épousée sans hésitation. Nous avons reconstruit une famille avec deux nouveaux enfants, Benjamin né en 2000, et Angéline en 2003.



Toutes ces expériences professionnelles m'ont ainsi forgé à l'activité indépendante que je poursuis, en aidant les autres à travers leur personnalité réelle, dans un choix d'activité qui ne peut que les épanouir.



Mes compétences :

Accompagnement

Astrologie

Développement personnel

Formation

Psychothérapie

Théâtre