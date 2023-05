Oonagh WELDON

Après un début de carrière dans le cinéma, la communication et la presse pendant une vingtaine d'années, je me suis orientée depuis 1993 vers la relation d'aide et l'accompagnement des personnes suivant des traitement médicaux conventionnels et désirant se diriger progressivement vers leur autonomie et la propre prise en charge de leur santé.

Mes diverses formations en naturopathie, médecine chinoise traditionnelle, PNL, relaxologie appliquée, hypnose Eriksonnienne ainsi que la psychologie transgénérationnelle et l'astrologie humaniste, me permettent de proposer à chacun un suivi personnalisé en fonctions de leur demande et de leurs motivations.

Par ailleurs, mon expériences en différentes techniques de soins énergétiques ( Jin Shin Jyutsu), de toucher ( Sensitive Gestalt massage, massage Thai traditionnel, drainage lymphatique) facilite la reliance entre le corps et l'esprit.



Mes compétences :

Élixirs floraux

Soins énergétiques