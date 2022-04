Jémila DJAMA

13 années d'expérience professionnelle dans l'industrie Oil&Gas.



Principales expériences et responsabilités:



•Développement de champs pétroliers, dont deux géants: Shtokman en mer de Barents et Browse en Australie;



•Préparation des procédures de démarrage de la production et de test de puits du champ Montara pour la société pétrolière PTTEP, considérant le design actuel et en accord avec les standards internationaux;



•Ingénieur réservoir pour le développement du premier outil de forage wireline et pour l'optimisation de l'opération de nettoyage de puits.



Mes compétences :

Assurance

Conformité

Flow Assurance

Formation

Gestion equipe

HSE

Production