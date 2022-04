Jemir FALL

Je suis heureux de rejoindre Viadeo, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du Pétrole plus précisément en tant que Tuyauteur industrielle, je débute d'ou l'envie de vite acquérir de l'expérience.

Je suis également titulaire d'un BTS en Montage et post/production, une offre dans le secteur de l'Audiovisuel et du Cinéma serai la bienvenue. Merci à toutes les personnes, qui consacreront un laps de temps pour lire cette annonce.



Mes compétences :

Tuyauterie industrielle

Montage vidéo

Préfabrications et montages lignes tuyauteries.