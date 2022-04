Jemma HAMZA

Bonjour, je m'appelle Hamza Jemma .

Je suis un étudiant diplômé de l'institut supèrieur des Langues Appliquèes aux Affaires et aux Tourisme de Moknine : Universitè de Monastir (TUNISIE)

Dèplome : Licence Applique en Anglais

Spècialitè : Affairees et Commerce ( Commercial Business)

Graduation : 17 juillet 2012

-A la fin de Mon Anneè Universitaire, je fait un stage a TUNISAIR (Agence fret)

Je pratique les traitements des produits sur l'avion:

Les dèroulement d'Export et d'Import .Et tous qui est opèrationelle (Comerciales ,financières...etc)



Mes compétences :

Controlè les transactions commerciales