Jéna MOREAU

Bonjour ,



Actuellement à la recherche d’un emploi, temps plein, je présente ma candidature au poste d’Hôtesse d’accueil.



Particulièrement attirée par le travail au contact du public, je suis diplômée d'un Bac Pro Accueil, Relation, Clients et Usagers (ARCU), j'ai pu acquérir une forte expérience professionnelle dans des secteurs du domaine de l'accueil telle que des stages à la Fnac et à la Poste, une journée au salon évènementiel, travaillé au musée des Abattoirs en tant qu'agent d'accueil. J'ai fait un pré qualification dans le domaine de l'hôtellerie en qualité de réceptionniste.



En effet, Je suis en mesure d'accueillir la clientèle physique et téléphonique, prendre des réservations, informer et orienter le client. De bonne présentation, courtoise, souriante, chaleureuse, ayant le sens de l’écoute, une bonne élocution. Je pourrais contribuer à l'excellente image de votre établissement auquel je pourrais mettre mes qualités et mes compétences d’hôtesse d’accueil au sein de votre équipe.



Disponible et opérationnel immédiatement je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Ecoute

Polyvalent

Méthodologie