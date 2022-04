Jenassen VALAYDON

Je suis actuellement en CMI, diplôme dispensé au sein de l'ESC de Saint-Etienne, à dominante marketing. J'effectue un stage de fin d'études en tant que commercial.

Je suis à la recherche d'un futur emploi dans les ressources humaines (assistant de recrutement). Cela me permettrait d'avoir une double compétence et ainsi monter en compétences et me développer.

Je m'adapte très vite aux missions, tâches qui me sont confiées.

J'apprécie tout particulièrement les nouveaux contacts, car cela permet un épanouissement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Recrutement