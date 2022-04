Jenifer SILVA

Le POINT C est un point d'accueil permanent dédié spécifiquement aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise : Création d'activité, Création en franchise, Reprise d'entreprise. Il s'adresse à tous porteurs de projet : artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, et professions libérales.



Le POINT C IN EXTENSO propose une OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT du créateur d'entreprise de l'IDEE à la MISE EN PLACE DU PROJET jusqu'au suivi post création. Un réseau de partenariats avec des professionnels du financement, de la franchise, et de la transmission d'entreprise renforce les chances de succès du projet.



- Pré-diagnostic, Etude de faisabilité :

. points forts/faibles,

. analyse du marché,

. analyse technique.



- Elaboration du projet :

. analyse financière,

. budget prévisionnel,

. choix de la structure juridique,

. finalisation du dossier de création : Plan d'Affaire.



- Recherche de financements et d'aides :

. accompagnement auprès des banques,

. recherche d'aides,

. rédaction des statuts et formalités administratives de constitution.



- Accompagnement POST-CREATION :

. organisation de l'entreprise,

. tableaux de bord,

. suivi de démarrage d'activité,

. suivi moyen terme.



In Extenso Centre Ouest

Route d'Angers - Chemin de Rigné 49150 BAUGE

02 41 84 15 15

Venez nous parler de votre projet...Nous sommes prêts à l'écouter !





Mes compétences :

Adaptation aux postes de travail

Facturation

Gestion du stress

Pack office

Accueil physique et téléphonique

Rigueur au travail

Suivi administratif

Organisation du travail

Gestion du courrier

Espagnol

Relances d'impayés

Commercial

Communication

Comptabilité

Accueil