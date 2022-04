Jenna DANIEL

Actuellement étudiante en Master 1 Ingénierie du Développement Territorial à l'Institut de Géographie Alpine de Grenoble, j'ai intégré cette formation afin de me former aux méthodes et outils du développement territorial (cartographie, stratégie des politiques publiques, prise de décision, planification territoriale, etc...)



Issue d'un cursus Ecole de Commerce dont 2 ans en alternance dans le secteur touristique, mon objectif est ainsi d'acquérir une double compétence en gestion-tourisme / développement territorial.



Je suis à la recherche d'un stage du 1er juin au 31 août 2015 dans une entreprise / institution / association publique et particulièrement dans le secteur du tourisme. (développement, animation, stratégie)



Mes compétences :

Développement durable

Cartographie SIG

Tourisme

Développement territorial