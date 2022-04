Jenna DE LA FUENTE

Après deux années en école de journalisme où j’ai pu élargir ma culture générale et mes capacités de rédaction, j’ai eu l’opportunité de vivre une année à l’étranger afin de consolider mes connaissances en anglais et en espagnol.

Depuis 2009, j’ai découvert le domaine de l’accueil, lequel m’a permis de satisfaire ma curiosité, mon ouverture d’esprit, ma serviabilité et mon enthousiasme permanent.

A présent, je souhaite mettre à profit ma personnalité communicative, mes compétences rédactionnelles et mon sens de l’accueil au service d’une nouvelle collaboration.





Mes compétences :

Help desk

Microsoft Word

Magazines

Internet

Blogging

Apple Mac

Accueil physique et téléphonique

Administratif

Accueil des clients

Rédaction

Relationnel

Communication