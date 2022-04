Jenna ELOÏSE

Récemment diplômée de l’Ecole d’ Ingénieur du Pas-de-Calais, je reviens d’un séjour de 5 mois en Finlande en tant qu’étudiant Erasmus. J’ai pu consolider mes connaissances dans le domaine environnemental, tant sur le plan de la technique et de l’ingénierie qu’au niveau de la législation en vigueur et des normes européennes.



Mes expériences professionnelles précédentes, notamment mon dernier stage (de 6 mois) dans le département QSE (Qualité Sécurité et Environnement) chez Coca-Cola Entreprise en tant qu’assistante du responsable QSE m’a permis de consolider mes connaissance dans le domaine et de développer mes capacités à former des employés. Mon second stage à la RATP en tant qu’assistante du responsable du pôle, m’a permis d’acquérir de l’autonomie et une grande capacité d’adaptation ce qui est un atout pour s’intégrer très rapidement au sein d’une équipe.



Prête à m’investir dans un nouveau challenge, et à vous convaincre de mes capacités.



Eloïse J.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Ponctuelle

Sérieuse