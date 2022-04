Je conçois des identités visuelles, dessine des caractères, créais des supports print et web.

Je m’attache à écouter, conseiller, questionner, comprendre, identifier les besoins et les aspirations de chaque projet. Le but ? Le rendre unique et porteur de sens. Ma façon de travailler se résume à un mot : le sens, le trouver et le transmettre.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Mac OS X