Jenna James. Nationalité franco-américaine. Je suis née à Miami mais j'ai grandi entre Paris et Miami. Je suis dans le milieu de la mode depuis plusieurs années et ma spécialité est la lingerie féminine. Après des études en Fashion Design & Creation à Paris, j'ai exercé dans la haute couture parisienne en tant qu'assistante chef produit lingerie, entre autres. Je collabore avec la Miami Shoot Magazine dans la rédaction de ses pages ''Fashion'' et je tiens actuellement une boutique de lingerie dans le quartier de Downtown à Miami que j'ai co fondée en fin 2014.



